هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تطلق حملتها التسويقية لمشروع الطريق السياحي

وفي بداية إطلاق الحملة أوضح مساعد الرئيس التنفيذي للمشاريع المهندس سعيد الوادعي، أن مشروع الطريق السياحي هو أحد مشاريع الهيئة الحيوية، مبينًا أن المشروع يشمل نطاقًا جغرافيًّا واسعًا يضم محافظات منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى اكتشاف وتهيئة الفرص، وبحث وتجهيز الممكنات من أجل عمل تكاملي بين القطاع الحكومي والخاص وفق استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.