بالانتخاب.. السعودية ترأس اجتماعات اللجنة الثانية للدول المشاركة بمؤتمر مكافحة التبغ في بنما

وكانت اجتماعات الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف العاشر في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المقام في دولة بنما؛ قد شهدت حضور 183 طرفًا في الاتفاقية؛ حيث ناقشوا اتخاذ القرارات من أجل مواصلة حماية الناس في شتى أنحاء العالم من العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المدمرة لاستهلاك التبغ والتعرض لدخان التبغ، وللقضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. وسبل تشجيع وزيادة التعاون مع الوكالات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية للتنفيذ الفعال للبروتوكول.