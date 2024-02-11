بالانتخاب.. السعودية ترأس اجتماعات اللجنة الثانية للدول المشاركة بمؤتمر مكافحة التبغ في بنما

ترأس وفد المملكة العربية السعودية اجتماعات اللجنة الثانية للدول المشاركة في مؤتمر الأطراف العاشر في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المقام في دولة بنما.
وجاء هذا التمثيل بالانتخاب من أعضاء المؤتمر؛ ليؤكد الدور الريادي للمملكة في مجال مكافحة التبغ، وبتمثيل من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وترأس أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمملكة، الدكتور منصور القحطاني، اللجنة الثانية خلال المؤتمر والتي ناقشت التزام الدول الأطراف ببنود الاتفاقية وتقديم تقرير التقدم في تنفيذ الاتفاقية والالتزام بها.
وكانت اجتماعات الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف العاشر في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المقام في دولة بنما؛ قد شهدت حضور 183 طرفًا في الاتفاقية؛ حيث ناقشوا اتخاذ القرارات من أجل مواصلة حماية الناس في شتى أنحاء العالم من العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المدمرة لاستهلاك التبغ والتعرض لدخان التبغ، وللقضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. وسبل تشجيع وزيادة التعاون مع الوكالات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية للتنفيذ الفعال للبروتوكول.