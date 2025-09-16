أمير الباحة يستقبل محافظ "منشآت" ويؤكد أهمية تمكين رواد الأعمال وخلق فرص استثمارية نوعية

وأشار أمير المنطقة إلى أهمية مواصلة العمل على توفير بيئة محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم ممكنات نوعية وحلول ابتكارية لأصحاب المشاريع، لكون هذا القطاع أحد أهم ممكنات التنمية بما يوفره من فرص عمل للشباب، وتنمية للمجتمعات المحلية، واستثمار للطاقات الوطنية. كما نوّه بالدور المحوري الذي تضطلع به "منشآت" في تعزيز البيئة الريادية على مستوى المملكة من خلال برامج الدعم والتمويل، والمبادرات التطويرية، والخدمات الاستشارية التي تسهم في رفع جودة المنشآت وزيادة تنافسيتها.