أمير الباحة يستقبل محافظ "منشآت" ويؤكد أهمية تمكين رواد الأعمال وخلق فرص استثمارية نوعية

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على برامج ومبادرات الهيئة في دعم وتمكين رواد ورائدات الأعمال في المنطقة.
وأكد خلال اللقاء ما يحظى به قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من اهتمام ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – بوصفه أحد الركائز الحيوية لتحقيق التنويع الاقتصادي المستدام، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار أمير المنطقة إلى أهمية مواصلة العمل على توفير بيئة محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم ممكنات نوعية وحلول ابتكارية لأصحاب المشاريع، لكون هذا القطاع أحد أهم ممكنات التنمية بما يوفره من فرص عمل للشباب، وتنمية للمجتمعات المحلية، واستثمار للطاقات الوطنية. كما نوّه بالدور المحوري الذي تضطلع به "منشآت" في تعزيز البيئة الريادية على مستوى المملكة من خلال برامج الدعم والتمويل، والمبادرات التطويرية، والخدمات الاستشارية التي تسهم في رفع جودة المنشآت وزيادة تنافسيتها.
وأكد أن منطقة الباحة تمتلك مقومات استثمارية واعدة في مجالات السياحة والزراعة والخدمات، داعيًا إلى توجيه مزيد من المبادرات والمشروعات النوعية نحو المنطقة، وتكثيف جهود التدريب والتأهيل لرواد الأعمال بما يعزز النمو الاقتصادي المحلي ويدعم خطط التنمية الشاملة.
واطلع خلال اللقاء على عدد من المبادرات التي تنفذها "منشآت" في المنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير منظومة ريادة الأعمال وتحقيق الأثر التنموي المنشود.
من جانبه، عبّر سامي الحسيني عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه المتواصل لجهود الهيئة وبرامجها في دعم ريادة الأعمال، مؤكدًا حرص "منشآت" على تعزيز حضورها في مختلف مناطق المملكة، وتقديم خدماتها بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الحسيني إلى أن الهيئة تعمل على تطوير برامج ومبادرات نوعية تستهدف تحفيز رواد الأعمال، وتسهيل تأسيس وتطوير المشاريع، وتمكين المنشآت من الوصول إلى التمويل والأسواق.