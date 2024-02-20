"أكسيونا للمياه" تعرض تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه

ولا يمكننا أن ننسى أن المملكة العربية السعودية لديها واحد من أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى عوامل مثل النمو السكاني السريع ومستوى المعيشة المرتفع، وإلى جانب ذلك فقد نفذت الحكومة السعودية مبادرات وسياسات مختلفة لتعزيز الحفاظ على المياه، ويشمل ذلك حملات التوعية، والتدابير التنظيمية، واعتماد تقنيات توفير المياه، ومن أجل تحقيق ذلك في المملكة نرغب في ضمان الوصول الشامل إلى المياه في المملكة من خلال نشر جميع حلولنا المائية المختلفة.