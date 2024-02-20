"أكسيونا للمياه" تعرض تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه

قام عدد من وسائل الإعلام والصحافة والإذاعة في الشرق الأوسط بجولة على شركة "أكسيونا للمياه" للاطلاع على حجم العمل المنجز والمقدم داخل محطتي الجبيل (ب 3) ومحطة الخبر لتحلية المياه، وسوف تنتج المحطة الأولى ما يقارب 570,000 متر مكعب يومياً من مياه الشرب وذلك باستخدام تقنية التناضح العكسي.
وينطوي التناضح العكسي على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بمقدار 6.5 مرات من تقنيات تحلية المياه التقليدية في الشرق الأوسط وإفريقيا ومع تطور التكنولوجيا وتحسين كفاءة وأداء محطات تحلية المياه، يزداد عدد الأشخاص الذين يحصلون على المياه، وقامت الشركة ببناء محطات تحلية مياه قادرة على معالجة حوالي 5.8 ملايين متر مكعب في اليوم.
كما تعمل الشركة تحت شعار تقديم مساهمة إيجابية للمجتمع والعالم، وتوفير حلول مستدامة للقضايا الأكثر إلحاحاً مثل ظاهرة الاحتباس الحراري وندرة المياه، إننا نرغب في تشجيع الوعي الاجتماعي بشأن الاستدامة والبنية التحتية المتجددة بطريقة تلقى صداها لدى السلطات والمجتمع والشركات -ونريد أن نقود التحول نحو نموذج اقتصادي خال من الكربون ونسرع من خطى هذا التحول ونكمله.
ولا يمكننا أن ننسى أن المملكة العربية السعودية لديها واحد من أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى عوامل مثل النمو السكاني السريع ومستوى المعيشة المرتفع، وإلى جانب ذلك فقد نفذت الحكومة السعودية مبادرات وسياسات مختلفة لتعزيز الحفاظ على المياه، ويشمل ذلك حملات التوعية، والتدابير التنظيمية، واعتماد تقنيات توفير المياه، ومن أجل تحقيق ذلك في المملكة نرغب في ضمان الوصول الشامل إلى المياه في المملكة من خلال نشر جميع حلولنا المائية المختلفة.
وقالت أديليدا فرنانديز دياز، مدير مشروع الجبيل (3ب): "هذا إنجاز كبير قد حققناه، وهو يثبت أن روح التعاون والجهود المشتركة التي بذلها جميع أصحاب المصلحة ستسمح لنا بإكمال جميع المراحل في الوقت المحدد".
كما سلط خافيير نيتو، المدير الإقليمي لقطاع المياه بشركة أكسيونا في المملكة العربية السعودية، الضوء على مشروع الجبيل (3 ب) كمعيار لمحطات تحلية المياه التي تستخدم الطاقة المتجددة وقال: ستساهم هذه المحطة في تحقيق رؤية السعودية 2030 وأهداف صافي الصفر، التي تسعى إلى تقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري ودفعها نحو التحول إلى الطاقة النظيفة".
وبالإضافة إلى محطة تحلية المياه التي تعمل بالكامل بتقنية التناضح العكسي (RO) أقامت شركة "أكسيونا" محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 61 ميغاوات. وهذه هي أكبر قدرة لمحطة طاقة شمسية داخل محطة تحلية مياه في المملكة العربية السعودية مما سيقلل من استهلاك المحطة لطاقة الشبكة. ولهذا الغرض سيتم تغطية 70% من جميع الأراضي المتاحة بألواح كهروضوئية من شأنها أن تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.
ولذلك تقوم شركة أكسيونا، المزود العالمي لحلول البنية التحتية المستدامة، ببناء أربع محطات تحلية أخرى في المملكة تستخدم التناضح العكسي، وهي تقنية فعالة ومستدامة لاستخراج مياه الشرب من مياه البحر. بمجرد اكتمال كل المحطات، ستنتج أكسيونا 2.5 مليون متر مكعب من مياه الشرب يومياً، وهو ما يكفي لسد حاجة أكثر من 8 ملايين شخص.
الجدير بالذكر إن شركة "أكسيونا" هي شركة عالمية رائدة في تحلية المياه من خلال تقنية التناضح العكسي، والتي تنبعث منها غازات دفيئة أقل 6.5 مرة من عمليات التحلية الحرارية التقليدية، وهي شركة عالمية رائدة في توفير الحلول المتجددة لاقتصاد خالٍ من الكربون، وتشمل أعمالها: الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإدارتها، وأنظمة النقل الصديقة للبيئة، والبنية التحتية المرنة، ومنذ عام 2016 والشركة محايدة للكربون، كما قد سجلت مبيعات قدرها 8.1 مليار يورو في عام 2021 ولديها وجود تجاري في أكثر من 60 دولة.