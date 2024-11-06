"حساب المواطن": ضرورة إضافة جميع التابعين لضمان استحقاق الدعم

وأضاف البرنامج، أن الأفراد المستقلين يمكنهم التسجيل في البرنامج مع تقديم مستندات تثبت استقلاليتهم، حيث يتعيّن على المستقل إرفاق الوثائق المطلوبة من خلال حسابه الشخصي ضمن خيار "ملف المستفيد - المرفقات"، وفي حال قُبل طلبه، سيصبح تابعاً غير مؤهلٍ ضمن حساب رب الأسرة.