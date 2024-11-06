"حساب المواطن": ضرورة إضافة جميع التابعين لضمان استحقاق الدعم

أعلن برنامج "حساب المواطن"، أن على المستفيد الرئيس إضافة جميع التابعين لديه ضمن بيانات البرنامج، وذلك لضمان عدم تأثر أهليته واستحقاقه للدعم.
وأكّد البرنامج أن دخل التابعين المضافين كافة يُحتسب ضمن إجمالي دخل الأسرة؛ ما يؤثر في قيمة الاستحقاق والحد المانع من الدعم، مشيراً إلى إمكانية استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: http://Portal.ca.gov.sa للحصول على تفاصيل دقيقة حول استحقاق الدعم.
وأضاف البرنامج، أن الأفراد المستقلين يمكنهم التسجيل في البرنامج مع تقديم مستندات تثبت استقلاليتهم، حيث يتعيّن على المستقل إرفاق الوثائق المطلوبة من خلال حسابه الشخصي ضمن خيار "ملف المستفيد - المرفقات"، وفي حال قُبل طلبه، سيصبح تابعاً غير مؤهلٍ ضمن حساب رب الأسرة.