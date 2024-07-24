سوق الصالات الرياضية يصل إلى 2.6 مليار دولار والرجال يهيمنون على القطاع

ويعزى هذا النمو القوي إلى عوامل أخرى، من بينها زيادة الوعي الصحي بين السكان، وزيادة الحملات التعليمية والصحية، والتحول نحو أساليب حياة أكثر نشاطًا، وفي إطار جهودها لتعزيز الصحة العامة، اعتمدت الحكومة السعودية مشاريع كبرى تشمل مرافق رياضية متطورة، بما في ذلك مبادرات من "رؤية السعودية 2030" التي تعزز دعمًا كبيرًا للنمو في هذا القطاع.