محليات

دوريات الأمن بصبيا تطيح بمخالفين و4 مقيمين لترويجهم 108 كجم قات

توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص
دوريات الأمن بصبيا تطيح بمخالفين و4 مقيمين لترويجهم 108 كجم قات
واس
واس

قبضت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية؛ لترويجهم (108) كيلوجرامات من نبات القات المخدر.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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نبات القات المخدر

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