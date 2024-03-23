أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى

وبارك سمو أمير منطقة تبوك لرئيس مجلس إدارة النادي مشاري المطيري وأعضاء مجلس الإدارة ولكافة منسوبي النادي وللجهازين الفني والإداري واللاعبين على هذا الصعود ، مشيداً بما حققوه من إنجاز، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات.