"الأراضي البيضاء": 20 يومًا على انتهاء مهلة سداد فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض

وأوضح البرنامج أن غرامة عدم السداد خلال المهلة المحددة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الفاتورة والرسم المستحقّ من خلال زيارة الموقع، مبيّنًا أنه تبقى 20 يومًا فقط على انتهاء مهلة السداد النظامية.