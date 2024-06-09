رسميًّا.. البدء بتحويل التجمعات الصحية لشركة الصحة القابضة.. والبداية بثلاثة تجمعات هذا العام

أعلنت قبل قليل شركة الصحة القابضة المملوكة للدولة بدء المرحلة الثانية من التحول الصحي في ‫وزارة الصحة، وذلك بالبدء في عمليات انتقال أول دفعة من التجمعات الصحية إلى شركة ‫الصحة القابضة المملوكة للدولة في منتصف عام 2024.