رسميًّا.. البدء بتحويل التجمعات الصحية لشركة الصحة القابضة.. والبداية بثلاثة تجمعات هذا العام

محليات
رسميًّا.. البدء بتحويل التجمعات الصحية لشركة الصحة القابضة.. والبداية بثلاثة تجمعات هذا العام
نقل جميع التجمعات بشكل تدريجي خلال عامين
أعلنت قبل قليل شركة الصحة القابضة المملوكة للدولة بدء المرحلة الثانية من التحول الصحي في وزارة الصحة، وذلك بالبدء في عمليات انتقال أول دفعة من التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة المملوكة للدولة في منتصف عام 2024.
وبيّنت أن التجمعات المشمولة في هذه الدفعة هي: تجمع الرياض الصحي الثاني، وتجمع الشرقية الصحي، وتجمع القصيم الصحي.
وبيّنت أنه ستتم جدولة انتقال جميع التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة المملوكة للدولة بشكل تدريجي على دفعات متتالية بناء على جهوزيتها خلال العامين القادمين.