نجاح تركيب قسطرة بين كيس التهابي بالبنكرياس والمعدة بتخصصي بريدة

نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ممثلًا في قسم الجهاز الهضمي والمناظير، في تركيب قسطرة بين كيس التهابي بالبنكرياس والمعدة لمريضة تبلغ من العمر 54 عامًا.