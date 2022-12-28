نجاح تركيب قسطرة بين كيس التهابي بالبنكرياس والمعدة بتخصصي بريدة

نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ممثلًا في قسم الجهاز الهضمي والمناظير، في تركيب قسطرة بين كيس التهابي بالبنكرياس والمعدة لمريضة تبلغ من العمر 54 عامًا.
ويُعد هذا الإنجاز الطبي المتميز الأول من نوعه على مستوى القصيم.
وقال تجمع القصيم الصحي: المريضة كانت تعاني من ألم مزمن في منطقة البطن، وبعد عمل الفحوصات اللازمة لها تَبين وجود كيس التهابي في البنكرياس يبلغ قطره 12 سم نتيجة لإصابتها بالتهاب حاد بالبنكرياس في وقت سابق.
وأضاف: تمت عملية معالجتها عن طريق الأشعة الصوتية EUS، ومن خلال تركيب دعامة LAMS HOT AXIOS STENT بين كيس البنكرياس والمعدة؛ حيث يتم تصريف محتوى الكيس إلى المعدة مباشرة.
وأردف: العملية أُنجزت في زمن قياسي قدره 20 دقيقة فقط، وبعد استقرار حالة المريضة والاطمئنان على صحتها تم السماح لها بمغادرة المستشفى دون أي مضاعفات جانبية أو الحاجة لتدخّل جراحي مباشر.
يُذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، أجرى أكثر من 4300 عملية منظار خلال الـ11 شهرًا الماضية من العام 2022.