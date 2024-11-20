اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تصادر أكثر من 20 ألف رتبة وشعار عسكري وتغلق محلين مخالفين

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر، بناءً على توجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.