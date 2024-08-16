في سبتمبر.. مهرجان "سماء العُلا" يعود بعروض وتجارب استثنائية

كما سيوفر مهرجان سماء العُلا للزوار فرصة فريدة لاستكشاف إمكانات العُلا الواعدة كوجهة رائدة في مجال السياحة الفلكية، وذلك من خلال تسليط الضوء على مشروع مرصد منارة العُلا المرتقب وستوفر منارة العلا تجربة غامرة تستعرض روعة السماء ليلاً وجاذبية علم الفلك من خلال القبة السماوية والمقامة لفترة محدودة، حيث تسعى منارة العُلا إلى تحويل وجهة العُلا إلى مركز عالمي للمراقبة الفلكية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ويمكن لجميع المهتمين معرفة كافة التفاصيل حول مهرجان سماء العُلا، من خلال زيارة الرابط المخصص experiencealula.com.