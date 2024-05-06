"البيئة": 54 بحثًا في الأبحاث التطبيقية الزراعية لتعزيز الابتكار وتنمية المجتمعات الريفية

وأشارت إلى أن مشاريع الأبحاث التطبيقية تضمنت 18 بحثًا في مجال النخيل والتمور، و14 بحثًا في مجال المحاصيل الواعدة، إلى جانب 22 بحثًا في الزراعة دون تربة، وتعكس نتائج هذه الأبحاث، القوة والإمكانات الكبيرة للابتكارات التطبيقية في قطاع الزراعة، مشيرة إلى مشاركة العديد من الجهات والجامعات، والمراكز العلمية في الأبحاث.