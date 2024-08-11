بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية.. مجلس شؤون الأسرة يدشن حملة "الحياة مهارة"

دشن مجلس شؤون الأسرة حملة الحياة مهارة، اليوم الأحد، بحضور الجهات المشاركة ذات العلاقة. وذلك في إطار سعي المجلس لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية لدى الأطفال. والحملة هي إحدى المبادرات المشتركة مع برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن مبادرات الإستراتيجية الوطنية للأسرة.