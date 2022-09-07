5 سيارات من "عبدالعزيز بن فهد" دعماً لجمعية "نسعفكم"

قدم الأمير عبدالعزيز بن فهد خمس سيارات إسعاف حديثة لدعم أنشطة جمعية الخدمات الطبية الإسعافية التطوعية "نسعفكم"، بقيمة تجاوزت مليونًا ومائة ألف ريال.
ويأتي دعم "نسعفكم" في إطار العمل على التوسع وتعزيز تقديم الخدمات الطبية الإسعافية التطوعية والنقل الإسعافي الخيري.
وتهدف "نسعفكم" إلى نشر ثقافة التطوع الإسعافي الطبي، والنقل الإسعافي التطوعي للمرضى المحتاجين من كبار السن، ومرضى الكلى، والأشخاص ذوي الإعاقة من منازلهم إلى مواعيدهم بالمستشفيات، برفقة كوادر صحية متخصصة ومؤهلة، حيث تفعل "نسعفكم" من خلاله دور المسعف الأول في المجتمع.
وتعمل "نسعفكم" على العديد من المشاريع والبرامج المختلفة في تقديم خدماتها الصحية والتوعوية لتمكين أفراد المجتمع من طرق الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى المساهمة بتأسيس فرق عمل ميدانية متخصصة في أعمال الإسعافات الأولية والبحث والإنقاذ قبل وأثناء وبعد الكوارث.
يُذكر أن "نسعفكم" جمعية طبية تطوعية لخدمة المرضى وتثقيف المجتمع والنقل الإسعافي التطوعي، مدرجة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ترخيص 1808، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة.