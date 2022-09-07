5 سيارات من "عبدالعزيز بن فهد" دعماً لجمعية "نسعفكم"

وتهدف "نسعفكم" إلى نشر ثقافة التطوع الإسعافي الطبي، والنقل الإسعافي التطوعي للمرضى المحتاجين من كبار السن، ومرضى الكلى، والأشخاص ذوي الإعاقة من منازلهم إلى مواعيدهم بالمستشفيات، برفقة كوادر صحية متخصصة ومؤهلة، حيث تفعل "نسعفكم" من خلاله دور المسعف الأول في المجتمع.