مؤشرات نضوب المياه الجوفية بالمملكة تتفاقم.. "الغامدي" يحذّر: استنزفنا إنتاج 150 عامًا!

وأضاف "الغامدي": "تشبعي بقضية المياه، فجّر الرؤى والأفكار متدفقةً لا تتوقف، زخم أعطى قوة لاستمرار الدفاع عنها طوال عقود مضت، تميزت بالدقة والمصداقية وشجاعة الطرح وشفافيته، وأثارت الكثير من الدهشة والقلق والتساؤلات والاهتمام وجدل الصدمة"؛ مشيرًا إلى أنه في أول كُتبه عن الماء بعنوان "الماء يبحث عن إدارة" قال: "البعض لا يذرف الدمع لأنه لا يرى المستقبل"، وتلك كانت آخر جملة وردت في الكتاب.