ضوابط ومنصة ولجنة إشرافية برئاسة وزارة الداخلية تتولى إيقاف الخدمات

قبل بضعة أسابيع أصدر مجلس الوزراء قرارًا تضمن إطلاق منصة إلكترونية مسؤولة عن إيقاف الخدمات بإشراف لجنة ترأسها وزارة الداخلية وعضوية عددٍ من الوزارات والجهات، ونصت الضوابط على أن يكون إيقاف الخدمات الحكومية بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو أمر من النيابة العامة، على أن تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قِبل لجنة خاصة بذلك.