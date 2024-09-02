“لايفيرا أوميكس” تعيّن خبير الجينوم الكريّع رئيساً للقسم الطبي والجينومي

أعلنت شركة لايفيرا أوميكس، المشروع المشترك الذي أُطلق في يناير 2024، تعيين الخبير العالمي والباحث السعودي في مجال علم الوراثة الجزيئي، البروفيسور فوزان سامي الكريّع، رئيساً للقسم الطبي والجينومي و اللذي سينضم لمجلس إدارة لايفيرا أوميكس ، ليساهم بخبرته الممتدة لأكثر من 17 عاماً في تحقيق أهداف الشركة الرامية لتطوير حلول مبتكرة في مجال الطب الجينومي.
برز الكريّع، الرئيس السابق لمركز الجينوميات الانتقالية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، والأستاذ الحالي لعلم الوراثة البشرية في جامعة الفيصل، كرائد في مجال الطب الجينومي، حيث ساهم بأكثر من 590 بحثاً علمياً نُشرت في مجلات عالمية مرموقة، وكمُتحدث رئيسي في المؤتمرات العلمية الدولية حول الطب الجيني والرعاية الصحية الدقيقة.
نال الكريّع عدة جوائز مرموقة من بينها جائزة وليام كنج بويز لطب الوراثة من معهد هارفارد للطب الشخصي في بوسطن، وجائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة (فرع العلوم الصحية والطبية)، وجائزة ”كرت ستيرن” من الجمعية الأمريكية للوراثة البشرية، كأول فائز يحصل عليها من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. و كما فاز بجائزة الكويت (فرع العلوم الطبية الأساسية), و جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.
حصل البروفيسور الكريّع -على شهادة البورد من جامعة هارفارد بالاضاقة إلى العديد من شهادات البورد المهنية، وحقق إنجازاتٍ بارزةً في مجال الوراثة البشرية، شملت اكتشاف الوظائف الفسيولوجية والتركيبية لمئات الجينات، ما ساعد في تشخيص العديد من الاعتلالات الوراثية، فضلاً عن أهمية اكتشافاته في تكريس مفهوم العلاقة الوثيقة بين الجينات وصحة الإنسان.
وفي هذا الصدد، علّق الدكتور إبراهيم الجفالي، رئيس مجلس إدارة شركة لايفيرا، قائلاً: "نحن سعداء بانضمام البروفيسور الكريّع إلى فريق العمل في لايفيرا أوميكس، وستكون الخبرات العلمية والعملية المتراكمة لديه أداة أساسية لمساعدة الشركة في تحقيق رسالتها الساعية لتعزيز مقدرات المملكة في قطاع الأدوية الحيوية وتمكين الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية"