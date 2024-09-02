“لايفيرا أوميكس” تعيّن خبير الجينوم الكريّع رئيساً للقسم الطبي والجينومي

حصل البروفيسور الكريّع -على شهادة البورد من جامعة هارفارد بالاضاقة إلى العديد من شهادات البورد المهنية، وحقق إنجازاتٍ بارزةً في مجال الوراثة البشرية، شملت اكتشاف الوظائف الفسيولوجية والتركيبية لمئات الجينات، ما ساعد في تشخيص العديد من الاعتلالات الوراثية، فضلاً عن أهمية اكتشافاته في تكريس مفهوم العلاقة الوثيقة بين الجينات وصحة الإنسان.