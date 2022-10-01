وزارة الثقافة تطلق مهرجان K-CON الكوري للمرة الأولى في المملكة وسط حضور جماهيري كبير

وشهد اليوم الأول من فعاليات المهرجان حضورًا جماهيريًّا كبيرًا تفاعل مع العروض المقدمة خلال الحفل الموسيقي؛ حيث استمتعوا بالوصلات الغنائية التي قدمتها الفرق:

‏"B.I.G, THE BOYZ، P1Harmony، SECRET NUMBER، PENTAGON، Rain، SUNMI.