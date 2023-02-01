الصندوق السعودي للتنمية يوقّع مذكرة تفاهم لمشروع تنموي في البنية التحتية بسلطنة عُمان

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وبحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف؛ وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة المالية العُمانية مثّلها زاهر بن مرهون العبري نيابة عن وزير المالية؛ لتمويل مشروع إنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة في سلطنة عُمان الشقيقة، بتكلفة إجمالية تقدّر بنحو مليار ومائتي مليون ريال.