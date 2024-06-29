"سباحة وصيد واستجمام".. أنت على موعد مع سحر شواطئ حقل ورمالها الناعمة

وتتميّز المحافظة بشواطئها الجميلة وسواحلها البِكر وإطلالاتها الآسرة على خليج العقبة الذي يمتد مسافة 180 كلم على الساحل، حيث تجمع بين جمال الطبيعة وسحر البحر، إلى جانب ما تتمتع به من مياهٍ نقية ورمالٍ ناعمة متنوّعة وطبيعة خلابة، تجذب عدداً كبيراً من الزوّار والسائحين من مختلف المناطق.