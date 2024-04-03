تطبيق "المسافر" يقدم خصومات على الطيران الداخلي

وتهدف العروض والخصومات التي يقدمها "المسافر" من خلال موقعه على الانترنت (https://2u.pw/JagnZvku)، بالشراكة مع "روح السعودية"، إلى التيسير على المسافرين والزوار من المواطنين والمقيمين، في تخطيط رحلاتهم لقضاء الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك والتأهب والاستعداد لقضاء عيد الفطر المبارك مع الأهل والأصدقاء في مدن ووجهات المملكة، والاستمتاع بمختلف الفعاليات والأنشطة ومناطق الجذب السياحي، والتعرف على أبرز الوجهات والتجارب السياحية المختلفة التي تحفل بها مدن ومناطق المملكة.