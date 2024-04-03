تطبيق "المسافر" يقدم خصومات على الطيران الداخلي
أعلن تطبيق "المسافر"، المتخصص في مجالات السياحة والسفر، باقات من العروض والخصومات للمسافرين داخل المملكة، بمناسبة انطلاق الحملة الترويجية لعيد الفطر "عيدكم هنا" التي أطلقتها منصة "روح السعودية".
وتهدف الحملة للاحتفال بالعيد ونشر الفرحة بين المواطنين والمقيمين والزوار من خلال تقديم مجموعة واسعة من العروض والمنتجات السياحية المتميزة.
وتشمل عروض "المسافر" عددًا من رحلات الطيران وحجوزات الفنادق والشاليهات والأنشطة المختلفة؛ التي تصل إلى 7% على رحلات الطيران الداخلي، وإلى 20% على الشاليهات السياحية في عدد من المناطق.
وتهدف العروض والخصومات التي يقدمها "المسافر" من خلال موقعه على الانترنت (https://2u.pw/JagnZvku)، بالشراكة مع "روح السعودية"، إلى التيسير على المسافرين والزوار من المواطنين والمقيمين، في تخطيط رحلاتهم لقضاء الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك والتأهب والاستعداد لقضاء عيد الفطر المبارك مع الأهل والأصدقاء في مدن ووجهات المملكة، والاستمتاع بمختلف الفعاليات والأنشطة ومناطق الجذب السياحي، والتعرف على أبرز الوجهات والتجارب السياحية المختلفة التي تحفل بها مدن ومناطق المملكة.
وتأتي هذه الخصومات والعروض ضمن شراكة استراتيجية مع "روح السعودية"؛ لدعم مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتعزيز السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين والمقيمين والسياح والمعتمرين والزوار على الاستمتاع بالوجهات السياحية، والأنشطة والفعاليات التي تشهدها مدن المملكة المختلفة خلال عيد الفطر المبارك.