انطلاق ملتقى الصحة العالمي 2025 بدعم برنامج تحول القطاع الصحي

بدأت فعاليات النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي 2025، اليوم الإثنين، تحت رعاية وزارة الصحة، وبدعمٍ من برنامج تحول القطاع الصحي أحد البرامج الرئيسة المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.
وفي مستهل أعمال الملتقى، استقبل برنامج تحول القطاع الصحي الزوّار والمشاركين في جناحه الذي جاء بعنوان "من الرؤية إلى الأثر"، حيث استعرض مسيرة التحول الصحي في المملكة ومراحلها المختلفة، إلى جانب المخرجات التي تهدف إلى الارتقاء بصحة الإنسان.
وركّز جناح التحول الصحي على محاور جوهرية تشمل تعزيز الصحة العامة والوقاية، وتسريع التحول الرقمي الذي يدعم الابتكار ويُسهّل وصول خدمات الرعاية الصحية إلى المستفيدين في أي مكان، إضافةً إلى إعادة هيكلة القطاع وتنظيم أدواره بما يعزز الكفاءة ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.
وشارك الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي الدكتور خالد بن محمد الشيباني في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "من الخطط إلى الأثر: تتبع الأثر الحقيقي للتحول الصحي"، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء الذين تناولوا التحولات المتسارعة والنتائج الملموسة التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.
ويجسد دعم البرنامج ومشاركته في ملتقى الصحة العالمي الالتزام المستمر بالاستثمار في صحة الإنسان، وتعزيز ريادة المملكة في تطوير النظم الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما تحظى به المنظومة الصحية من رعاية واهتمام مباشر من القيادة الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان محورًا أساسيًا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتعكس استضافة المملكة للملتقيات والمؤتمرات الصحية العالمية مكانتها المتقدمة كمركزٍ إقليمي للمعرفة والابتكار في مجالات الصحة، وحرصها على تبادل الخبرات الدولية واستعراض قصص النجاح والتحول التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، بما يدعم الجهود العالمية نحو مستقبل صحي أكثر استدامة وجودة.