أمير عسير متفاعلاً مع سؤال "سبق" عن سياحة السهل والصحراء والبحر: "اصبر بتشوف"

وأكد أمير عسير أن المنطقة تشهد نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات والقطاعات وسط دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.. لافتًا إلى أن المشروع يعدُّ من المشروعات الأساسية، وخطوة لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، كما وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أول لقاء جمعه به بعد تعيينه أميرًا للمنطقة.