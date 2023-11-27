أمير عسير متفاعلاً مع سؤال "سبق" عن سياحة السهل والصحراء والبحر: "اصبر بتشوف"

تفاعل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، مع "سبق" بعد طرحها سؤالاً عن سياحة السهل والبحر والصحراء؛ ليرد بابتسامة الرضا عما تقدمه الدولة بقوله: "اصبر بتشوف".
وأضاف: "ألا ترى في محايل نفسها شغل؟".. مؤكدًا أن "ميزانية محايل وقراها فقط هذا العام 400 مليون ريال غير المشاريع الكبرى".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد معه عقب رعايته أمس إعلان تشييد الوجهة الترفيهية الخامسة لشركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة على مستوى السعودية، والأولى في منطقة عسير.
وأكد أمير عسير أن المنطقة تشهد نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات والقطاعات وسط دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.. لافتًا إلى أن المشروع يعدُّ من المشروعات الأساسية، وخطوة لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، كما وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أول لقاء جمعه به بعد تعيينه أميرًا للمنطقة.