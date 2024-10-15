بحضور أمير المنطقة.. "لافاندا بارك" يفتح أبوابه في "عسير" بتجربة فريدة تجمع بين التسوق والترفيه

يقع "لافاندا بارك" بين مدينتي أبها وخميس مشيط، على مساحة تبلغ 68,000 متر مربع، ويضم أكثر من 175 متجرًا عالميًا ومحليًا، وسلسلة من المطاعم التي تشمل مطاعم عالمية، بالإضافة إلى منطقة بوليفارد والتراس. كما يتميز المشروع بوجود مجمع مقاهي ومنطقة ترفيهية، ويوفر 1000 موقف للسيارات، مما يجعله وجهة تسوق وترفيه مثالية تخدم أكثر من 2 مليون نسمة. ويحتوي "لافاندا بارك" أيضًا على صالة رياضية تخدم النساء والرجال، وذلك في إطار تعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال والكبار.