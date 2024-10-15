بحضور أمير المنطقة.. "لافاندا بارك" يفتح أبوابه في "عسير" بتجربة فريدة تجمع بين التسوق والترفيه

افتتحت شركة "هامات" مشروعها الأيقوني "لافاندا بارك" اليوم الثلاثاء وذلك بحضور سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، ويعد المشروع من أكبر المراكز التجارية والترفيهية في المنطقة، حيث تم تجديده ليكون الوجهة الأفضل من حيث التسوق والترفيه، مستهدفًا تلبية احتياجات سكان منطقة عسير، خاصة مدينة أبها، حيث يسهم "لافاندا بارك" في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تدعم الترفيه والتسوق بأشكاله المختلفة.
يقع "لافاندا بارك" بين مدينتي أبها وخميس مشيط، على مساحة تبلغ 68,000 متر مربع، ويضم أكثر من 175 متجرًا عالميًا ومحليًا، وسلسلة من المطاعم التي تشمل مطاعم عالمية، بالإضافة إلى منطقة بوليفارد والتراس. كما يتميز المشروع بوجود مجمع مقاهي ومنطقة ترفيهية، ويوفر 1000 موقف للسيارات، مما يجعله وجهة تسوق وترفيه مثالية تخدم أكثر من 2 مليون نسمة. ويحتوي "لافاندا بارك" أيضًا على صالة رياضية تخدم النساء والرجال، وذلك في إطار تعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال والكبار.
شهد حفل الافتتاح عدة فعاليات، بما في ذلك عرض تفاعلي وفعالية "العرضة الجنوبية" التي أضفت لمسة تراثية مميزة للحفل. من جهته، أعرب الأستاذ عبدالله التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة هامات، عن فخره بإطلاق تجديد هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير المشهد التجاري والترفيهي في عسير، ويأتي لتلبية تطلعات السكان والزوار على حد سواء. وأضاف أن "لافاندا بارك" يعزز من النشاط التجاري في المنطقة ويجمع بين التسوق والترفيه في بيئة تلبي احتياجات العائلات.
يهدف "لافاندا بارك" لأن يكون وجهة رائدة للسياح والعائلات وذلك بتوفير تجربة تسوق وترفيه متكاملة تسهم في تعزيز مكانة منطقة عسير كوجهة سياحية رائدة، مع الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.