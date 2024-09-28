قوات الأمن البيئي تضبط مقيمًا مخالفًا لتلويثه البيئة بحرق مخلفات زراعية بالمنطقة الشرقية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية؛ لتلويثه البيئة، والإضرار بالتربة بحرق مخلفات زراعية في المنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة، أو تلويثها، أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها، أو إتلاف خواصها الطبيعية، غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال. وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه، وإحالته للجهات المختصة.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.