"صناعة سعودية" تضمّ 21 شركة ضمن فعاليات معرض سيال إنترفود جاكرتا 2024

ويُعد معرض سيال جاكرتا 2024 أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، الذي يقام سنويًا منذ 25 عامًا، حيث يشكّل فرصة إستراتيجية لتمكين الشركات السعودية من التواصل مع المستثمرين والمشترين الدوليين، مما يسهم في تطوير الشراكات الإستراتيجية وعقد الصفقات التجارية والتصديرية.