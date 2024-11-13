"صناعة سعودية" تضمّ 21 شركة ضمن فعاليات معرض سيال إنترفود جاكرتا 2024

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) تحت هوية "صناعة سعودية" بجناح يضم 21 شركة متخصصة في قطاع الأغذية في معرض سيال إنترفود جاكرتا 2024، الذي يُعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة جنوب شرق آسيا، والمنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2024.
ويضم الجناح مشاركة جهات حكومية سعودية كبنك التصدير والاستيراد السعودي؛ للتعريف بالخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها للمصدّرين السعوديين والمستوردين الخارجيين.
وتأتي هذه المشاركة ضمن إستراتيجية "الصادرات السعودية" الهادفة إلى تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في قطاع الأغذية وكيفية زيادة حصة المملكة فيها، إضافة إلى تعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق الدولية والترويج لجودتها وقدرتها التنافسية.
ويُعد معرض سيال جاكرتا 2024 أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، الذي يقام سنويًا منذ 25 عامًا، حيث يشكّل فرصة إستراتيجية لتمكين الشركات السعودية من التواصل مع المستثمرين والمشترين الدوليين، مما يسهم في تطوير الشراكات الإستراتيجية وعقد الصفقات التجارية والتصديرية.
وتحرص "الصادرات السعودية" على المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة التي تُعد منصة حيوية تجمع المهتمين والمتخصصين في القطاع تحت سقف واحد للتعرف على الفرص المتاحة، مما يسهم في تعزيز صورة العلامة التجارية للصادرات السعودية في الأسواق العالمية، ويتيح ربط المصدّرين السعوديين بالمشترين المحتملين لتوسيع دائرة التعاون وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، إذ يأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمةً لرؤية المملكة 2030م، وتلبيةً لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.