حظر العمل تحت أشعة الشمس.. 5 فوائد يبرزها "الوطني للصحة المهنية"

وأشار "الوطني للسلامة المهنية"، إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرُّض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، والدليل الاسترشادي للوقاية من آثار العمل في الأماكن الحارّة عبر موقع المجلس "www.NCOSH.gov.sa".