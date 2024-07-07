حظر العمل تحت أشعة الشمس.. 5 فوائد يبرزها "الوطني للصحة المهنية"

كشف المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، عن 5 فوائد لتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.
وأوضح المجلس، أن أثر حظر العمل تحت أشعة الشمس يتجسّد في "استدامة منظومة العمل، والحفاظ على سلامة العاملين، وتحقيق بيئة عمل جاذبة، وزيادة الإنتاجية للمنشأة، ودعم الاقتصاد الوطني".
وأشار "الوطني للسلامة المهنية"، إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرُّض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، والدليل الاسترشادي للوقاية من آثار العمل في الأماكن الحارّة عبر موقع المجلس "www.NCOSH.gov.sa".