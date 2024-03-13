أبشر تنفذ أكثر من 3 ملايين عملية إلكترونية في فبراير 2024

وعبر منصة "أبشر أعمال"، تجاوزت العمليات المنفذة 1,813,565 عملية، حيث تضمنت إصدار826,249 تفويضاً داخليَا وخارجياً، و341,451 عملية في إصدار وتجديد الإقامة، و186,115 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 125,221 عملية في تأشيرة الخروج والعودة، وتمت إضافة 68,949 مستخدماً فعلياً للمركبة، وإجراء 57,744 عملية تجيير البطاقة الجمركية، و43,643 عملية نقل خدمات، وإجراء 43,435 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 27,990 رخصة سير، وإصدار 21,858 شهادة خلو سوابق، و19,435 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و14,085 تفويضاً في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و6,419 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و6,171 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، وإجراء 5,416 تحديثاً لمعلومات جواز سفر، و5,318 إذناً لإصلاح مركبة للمنشآت، و3,544 عملية تعديل مهنة، وإلغاء 2,690 تأشيرة خروج وعودة، وإجراء 2,297 استعلاماً عن معلومات المركبات، و2,142 عملية في الأسلحة الهوائية، و1,912 استعلاماً عن معلومات رخصة القيادة، و1,407 تصريحاً في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.