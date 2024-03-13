أبشر تنفذ أكثر من 3 ملايين عملية إلكترونية في فبراير 2024

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر فبراير الماضي أكثر من 3 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
فمن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 1,910,346 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 84,189 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و45,648 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، و24,887 عملية في خدمة بياناتي، و23,954 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و14,116 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و11,539 تعريفاً بفرد أسرة، و6,560 إصداراً لبطاقة هوية بدل تالف، وإصدار 1,590 سجل أسرة.
وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 319,915 إقامة، و270,274 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و236,448 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 81,613 جواز سفر سعودياً إلكترونياً، و16,387 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و16,361 طلباً في خدمة تقرير مقيم، و10,552 عملية نقل خدمات، و8,080 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و4,102 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1,769 تفويض استقبال القادمات للعمل.
وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 109,581 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و96,843 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و84,212 عمليات في خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة، و76,836 إصداراً لطلب تفويض القيادة، و64,998 تجديداً لرخصة القيادة، و28,283 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و24,765 عملية مبايعة مركبات، و5,181 عملية في خدمات السلاح الناري، و4,725 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.
وأنجزت المنصة خلال شهر فبراير الماضي 166,253 طلباً لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 67,363 تقريراً في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 3,322 استفساراً عاماً عن البصمة.
وعبر منصة "أبشر أعمال"، تجاوزت العمليات المنفذة 1,813,565 عملية، حيث تضمنت إصدار826,249 تفويضاً داخليَا وخارجياً، و341,451 عملية في إصدار وتجديد الإقامة، و186,115 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 125,221 عملية في تأشيرة الخروج والعودة، وتمت إضافة 68,949 مستخدماً فعلياً للمركبة، وإجراء 57,744 عملية تجيير البطاقة الجمركية، و43,643 عملية نقل خدمات، وإجراء 43,435 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 27,990 رخصة سير، وإصدار 21,858 شهادة خلو سوابق، و19,435 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و14,085 تفويضاً في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و6,419 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و6,171 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، وإجراء 5,416 تحديثاً لمعلومات جواز سفر، و5,318 إذناً لإصلاح مركبة للمنشآت، و3,544 عملية تعديل مهنة، وإلغاء 2,690 تأشيرة خروج وعودة، وإجراء 2,297 استعلاماً عن معلومات المركبات، و2,142 عملية في الأسلحة الهوائية، و1,912 استعلاماً عن معلومات رخصة القيادة، و1,407 تصريحاً في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.