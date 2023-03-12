إطلاق هوية برنامج ضمان التمويل "كفالة" خلال ملتقى بيبان الرياض 2023

وقد كرم نائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل ورئيس المجلس الإشرافي لبرنامج ضمان التمويل "كفالة"، الدكتور فهد الشثري ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) سامي الحسيني والمدير العام لبرنامج ضمان التمويل "كفالة"، همام هاشم، والرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن منصور، 14 جهة تمويل من شركاء النجاح لدعمهم في نمو وازدياد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من برنامج ضمان التمويل ″كفالة″، والذين ساهموا منذ إنشاء البرنامج في ضمان أكثر من 18 ألف منشأة ومحفظة.