إطلاق هوية برنامج ضمان التمويل "كفالة" خلال ملتقى بيبان الرياض 2023

دشّن رئيس المجلس الإشرافي لبرنامج ضمان التمويل "كفالة"، الدكتور فهد الشثري، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) سامي الحسيني، هوية برنامج ضمان التمويل "كفالة" الجديدة، بعد المواءمة مع استراتيجية بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية الوطني.
ويعمل البرنامج على تعظيم الأثر التنموي والاجتماعي من خلال التكامل مع جميع البنوك التنموية في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ملتقى بيبان 23 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ″منشآت″ خلال الفترة من 9 وحتى 13 مارس 2023.
وقد كرم نائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل ورئيس المجلس الإشرافي لبرنامج ضمان التمويل "كفالة"، الدكتور فهد الشثري ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) سامي الحسيني والمدير العام لبرنامج ضمان التمويل "كفالة"، همام هاشم، والرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن منصور، 14 جهة تمويل من شركاء النجاح لدعمهم في نمو وازدياد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من برنامج ضمان التمويل ″كفالة″، والذين ساهموا منذ إنشاء البرنامج في ضمان أكثر من 18 ألف منشأة ومحفظة.
وبلغت ضمانات التمويل القائمة 30 مليار ريال وارتفعت نسبة التمويل المضمون من كفالة لأكثر من 12% من إجمالي التمويل الممنوح من قبل جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي من بنوك تجارية وشركات تمويل، ومن خلالها توفرت أكثر من مليون وسبعمائة ألف وظيفة جديدة نتيجة توسع أعمال تلك المنشآت.