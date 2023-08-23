مهرجان "شقراء الأسياح" يُنهي استعداداته لاستقبال زواره غدًا

من جهته أوضح رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان شقراء الأسياح الأول فهد بن عبدالعزيز الفهيد، أن الجهود المبذولة منذ أن كان المهرجان فكرة إلى أن أصبح واقعًا، كان بجهود العاملين معنا، حتى تحقّق ما كنا نصبو إليه من موقع وتنظيم وتجهيز مع أحد المشغلين المعروفين بتميزهم.