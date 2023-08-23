مهرجان "شقراء الأسياح" يُنهي استعداداته لاستقبال زواره غدًا

أنهت اللجنةُ المنظمة لمهرجان شقراء الأسياح للتمور، جميعَ استعداداتها لاستقبال زوار المهرجان، الذي ينطلق غدًا الخميس، في السوق المركزي بعين بن فهيد.
وقال رئيس بلدية محافظة الأسياح المهندس غازي الظفيري: "إن البلدية قامت بتهيئة واختيار المكان المناسب لأرض المهرجان؛ دعمًا منها لمزارعي التمور بالمحافظة والأسر المنتجة، ولكل من يستفيد من المهرجان من أهالي المحافظة".
من جهته أوضح رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان شقراء الأسياح الأول فهد بن عبدالعزيز الفهيد، أن الجهود المبذولة منذ أن كان المهرجان فكرة إلى أن أصبح واقعًا، كان بجهود العاملين معنا، حتى تحقّق ما كنا نصبو إليه من موقع وتنظيم وتجهيز مع أحد المشغلين المعروفين بتميزهم.
واختتم قائلًا: انتهينا من جميع الترتيبات الخاصة بالمهرجان وأصبح جاهزًا لاستقبال الزوار غدًا الخميس، مشيرًا إلى أن المهرجان يهدف إلى دعم الحركة الاقتصادية لمزارعي المحافظة، وكل من يستفيد من المهرجان ماديًّا وترفيهيًّا".