مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل أورامًا ليفية ضخمة تسببت في عقم ثلاثينية

وقالت الدكتورة "عروب" إنه بعد دراسة التاريخ المرضي ونتائج الفحوصات جيدًا؛ تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي للحد من مضاعفات تلك الأورام؛ مشيرة إلى أنه تم التجهيز للعملية جيدًا، وتوفير وحدات الدم (احتياطيًّا) في جراحة استغرقت ساعتين، تم فيها إزالة الألياف الرحمية، والسيطرة على النزيف، واستئصال كامل الأورام بنجاح، مع الحفاظ على سلامة الرحم، ومن ثم إجراء خياطة للجروح بصورة تجميلية. وقد نُقلت المريضة للعناية المركزة بعد العملية لمدة 6 ساعات للاطمئنان على مؤشراتها الحيوية.