تفاصيل سقوط سيارة أسرة من أعلى جبال دفا ببني مالك في جازان

وكان رب الأسرة قد اصطحب أسرته للاستمتاع بالأجواء الماطرة في جبال جازان، لتتعرض سيارتهم للسقوط من أعلى الجبال، بعد أن فَقَد السيطرة عليها؛ جراء هطول الأمطار على الطريق الجبلي.