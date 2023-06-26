"تقني تبوك" يشارك في المعسكر الكشفي الإعدادي لخدمة ضيوف الرحمن

تشارك جوالة وكشافة "التدريب التقني والمهني" بمنطقة تبوك، ضمن المعسكر الكشفي الإعدادي لخدمة ضيوف الرحمن، في أعمال المسح الميداني للمشاعر المقدسة استعداداً للعمل في مراكز الإرشاد لحج عام 1444هـ.
يأتي ذلك في ظل تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمعسكر الكشفي الإعدادي لحج هذا العام 1444هـ؛ لتجهيز 35 فرقة كشفية شبابية ونسائية من مختلف المنشآت التدريبية بمناطق ومحافظات المملكة من كليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الثانوية، لمشاركة 580 جوالاً وكشافاً وقائداً ومرشدةً في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن ومساعدة وإرشاد التائهين في عدد من المراكز الإرشادية والمساندة مع عدة وزارات مثل وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك البنك الإسلامي للتنمية، وغيرها من الجهات.
من جهته، قال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك م. علي البلوي: تحظى هذه المشاركات بدعم وتوجيهات محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، وبمتابعة نائبه للتدريب الدكتور عادل الزنيدي؛ حرصًا على إنجاح هذه المهمة الوطنية، وأن يكون المشاركون والمشاركات من المؤسسة سفراء سلام، وخير من يمثل مملكتنا مملكة الإنسانية.