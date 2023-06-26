"تقني تبوك" يشارك في المعسكر الكشفي الإعدادي لخدمة ضيوف الرحمن

يأتي ذلك في ظل تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمعسكر الكشفي الإعدادي لحج هذا العام 1444هـ؛ لتجهيز 35 فرقة كشفية شبابية ونسائية من مختلف المنشآت التدريبية بمناطق ومحافظات المملكة من كليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الثانوية، لمشاركة 580 جوالاً وكشافاً وقائداً ومرشدةً في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن ومساعدة وإرشاد التائهين في عدد من المراكز الإرشادية والمساندة مع عدة وزارات مثل وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك البنك الإسلامي للتنمية، وغيرها من الجهات.