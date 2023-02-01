زوار مهرجان شتاء جازان يتوقفون طويلًا أمام الأزياء والمشغولات اليدوية

وتشهد الأزياء والمشغولات اليدوية القديمة إقبالًا من زوار المهرجان خاصة الأطفال والفتيات اللاتي يصررن على اقتنائها والتوشح بها، متجولين بين أروقة المهرجان، ولم يتوقف الحد عند رسم الطابع التراثي على الملابس فحسب، بل امتد ليصل إلى الإكسسوارات كالقلائد والأساور وربطات الشعر وأغطية الأسرّة والوسائد، إضافة إلى الملابس والجلابيات التي تستهدف جميع الأعمار، لتمثل لمحة وفاء من الجيل الجديد تجاه الجيل القديم، ودليلًا على اعتزازهم بهويتهم الثقافية والتراثية.