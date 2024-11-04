وزارة الصناعة تصدر 28 رخصة تعدينية جديدة خلال أغسطس 2024

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جراح الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية الصادرة عن الوزارة حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 2.888 رخصة، منها 1.457 رخصة لمحاجر مواد البناء، و645 رخصة استكشاف، و21 رخصة استطلاع، و702 رخصة استغلال، شملت 42 رخصة، و23 رخصة لمواد خام أخرى.