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وزارة الصناعة تصدر 28 رخصة تعدينية جديدة خلال أغسطس 2024

وزارة الصناعة تصدر 28 رخصة تعدينية جديدة خلال أغسطس 2024
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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 28 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2024، تضمنت 10 رخص تعدين، و9 رخص لاستكشاف المواد الخام، و6 رخص لإنتاج الخامات المعدنية، و3 رخص استطلاع؛ وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جراح الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية الصادرة عن الوزارة حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 2.888 رخصة، منها 1.457 رخصة لمحاجر مواد البناء، و645 رخصة استكشاف، و21 رخصة استطلاع، و702 رخصة استغلال، شملت 42 رخصة، و23 رخصة لمواد خام أخرى.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها مستمرة في دعم قطاع التعدين وتنظيمه بما يتماشى مع رؤية المملكة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي من 17 مليار ريال حاليًا إلى أكثر من 64 مليار ريال، مع توفير أكثر من 5.300 فرصة وظيفية مباشرة في القطاع.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

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