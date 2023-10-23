"تعليم جدة" يطلق اختبار مسابقة موهوب 2023 لـ196 طالبًا غدًا

تنطلق غدًا، بإدارة تعليم جدة، اختبارات مسابقة موهوب 2023 لـ196 طالبًا، بمقر مدارس الأنجال الأهلية بإشراف إدارة نشاط الطلاب؛ ممثلة في قسم النشاط العلمي، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".
وتهدف المسابقة إلى اكتشاف الطلاب المتميزين في العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك والفضاء، وإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة، لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية، التي تعقد سنويًّا، مستهدفة الطلاب من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي.
وتركز المسابقة على دعم الطلاب ببرامج تدريبية متخصصة، وتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى ترشيح المتميزين للانضمام للمنتخبات السعودية التي تشارك في الأولمبيادات الدولية؛ حيث سيدخل الفائزون بالمسابقة في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية؛ ليتم بعد سنتين اختيار من يمثل منهم المملكة في 19 أولمبيادًا إقليميًّا ودوليًّا.
وتُعد الأولمبيادات الدولية من أقوى المنافسات العلمية السنوية عالية المستوى لطلاب التعليم العام، وتشمل تخصصات عدة، منها: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم، والأحياء، والمعلوماتية، والفلك والفضاء، وتعقد في فصل الصيف من كل عام، باستضافة إحدى الدول المشاركة، ويشارك فيها ما يزيد على 100 دولة، وهي مسابقات عالمية سنوية عالية المستوى.