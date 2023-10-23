"تعليم جدة" يطلق اختبار مسابقة موهوب 2023 لـ196 طالبًا غدًا

وتُعد الأولمبيادات الدولية من أقوى المنافسات العلمية السنوية عالية المستوى لطلاب التعليم العام، وتشمل تخصصات عدة، منها: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم، والأحياء، والمعلوماتية، والفلك والفضاء، وتعقد في فصل الصيف من كل عام، باستضافة إحدى الدول المشاركة، ويشارك فيها ما يزيد على 100 دولة، وهي مسابقات عالمية سنوية عالية المستوى.