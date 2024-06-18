المملكة تؤكد موقفها الثابت والداعم للسودان الشقيق ولشعبه في أزمته الحاليّة

وأشار إلى أن المملكة استضافت محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان؛ من أجل تثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق نهائي؛ لوقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة بما يحفظ للسودان الشقيق سيادته ووحدته، ويمكّنه من استعادة أمنه واستقراره ومسيرته إلى مستقبل أفضل بإذن الله.