سلطنة عُمان ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

رحّبت سلطنة عُمان بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والإيرانية، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وعلى تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.
وأعربت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان، عن أمل سلطنة عُمان بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد التعاون الإيجابي البنّاء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم.
كما رحّبت الجمهورية العراقية اليوم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان نقلت وكالة الأنباء العراقية: عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصُّل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين.
وأضاف البيان، أن المساعي التي بذلتها الحكومة العراقية في هذا الإطار، عبر استضافة بغداد لجولات الحوار بين الجانبين، وما رسخَتهُ من قاعدة رصينة للحوارات التي تلت عبر سلطنةِ عُمان وجمهورية الصين الشعبية، وصولاً للحظة الاتفاق، الذي سينعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين ويُعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة، بهدف إطار يحقق تطلُّعات جميع الأطراف ويُؤذِن بتدشين مرحلة جديدة.