من إجمالي عدد الشكاوى.. صدور تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس

وأوضحت الهيئة أنَّ مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر مارس الماضي، أشارَ إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على أقلّ المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته "0.1%" لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًّا، وبواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى "100%"، بينما حصل مطار الأمير نايف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقلّ أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًّا، بما نسبته "1%" لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى "100%"، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته "4%" لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى "100%".