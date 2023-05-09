خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 1.133 لغمًا في اليمن

وفي محافظة تعز نزع فريق "مسام" 11 لغمًا مضادًا للدبابات و36 ذخيرة غير منفجرة 5 عبوات ناسفة في مديرية الحريقة، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و805 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغمين مضادين للدبابات و17 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع 6 ذخائر غير منفجرة في مديرية صبر، ولغمين مضادين للأفراد و11 لغمًا مضادًا للدبابات و19 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ مشروع "مسام" 397 ألفًا و214 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.