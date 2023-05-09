خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 1.133 لغمًا في اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 5 مايو من عام 2023م، من انتزاع 1.133 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و 194 لغمًا مضادًا للدبابات، و 924 ذخيرة غير منفجرة، و 9 عبوات ناسفة.
ونزع فريق "مسام" لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة في محافظة عدن، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 27 لغمًا مضادًا للدبابات و32 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
وفي محافظة مأرب نزع الفريق 120 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية مأرب، ولغمًا واحدًا مضاداً للدبابات في مديرية الوادي، ونزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حريب، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية رغوان، ونزع لغمين مضادين للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة في مديرة عسيلان بمحافظة شبوة.
وفي محافظة تعز نزع فريق "مسام" 11 لغمًا مضادًا للدبابات و36 ذخيرة غير منفجرة 5 عبوات ناسفة في مديرية الحريقة، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و805 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغمين مضادين للدبابات و17 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع 6 ذخائر غير منفجرة في مديرية صبر، ولغمين مضادين للأفراد و11 لغمًا مضادًا للدبابات و19 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ مشروع "مسام" 397 ألفًا و214 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتواصل المملكة، ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.