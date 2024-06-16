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حصيلة يومية.. "الصحة": 2764 حالة إجهاد حراري وضربات شمس

أكدت أن الحالة العامة والتحكم بالأوبئة تعد مطمئنة لسائر الحجاج
متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي
متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن الحالة الصحية العامة والتحكم بالأوبئة ولله الحمد تعد مطمئنة لسائر الحجاج هذا العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم، حيث أكد أن التحدي الكبير هو الإجهاد الحراري كما ذكر وشدد الوزير في يوم عرفة أنه تحدٍ والأهم هو الوقاية منه وعدم التعرض إلى الإجهاد الشديد وعدم التعرض إلى الأشعة.

وجدد متحدث الصحة التأكيد أنه يجب الوقاية لـ‏2764 حالة إجهاد حراري وضربات شمس كانت حصيلة هذا اليوم وحتى الآن وذلك بسبب عدم تقيد بعض الحجاج لهذه الإرشادات واتباع التوعية الصحية.

‏وأردف : نؤكد للقائمين على المخيمات والحجاج بإرشاد وتوجيه الحجاج بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة لضمان سلامتهم مع الاستمرار باستخدام المظلة للوقاية من الشمس والإكثار من تناول السوائل ومياه الشرب أمر مهم جدًا والارتياح بين منسك وآخر وراحة الجسم مهمة جدًا حتى لا يتراكم التعب فيتسبب ذلك في حصول الإجهاد الحراري.

وزارة الصحة
محمد العبدالعالي
الإجهاد الحراري
حجاج بيت الله الحرام
موسم حج 1445هـ

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