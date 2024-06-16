حصيلة يومية.. "الصحة": 2764 حالة إجهاد حراري وضربات شمس

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن الحالة الصحية العامة والتحكم بالأوبئة ولله الحمد تعد مطمئنة لسائر الحجاج هذا العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم، حيث أكد أن التحدي الكبير هو الإجهاد الحراري كما ذكر وشدد الوزير في يوم عرفة أنه تحدٍ والأهم هو الوقاية منه وعدم التعرض إلى الإجهاد الشديد وعدم التعرض إلى الأشعة.