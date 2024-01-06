بعدما زادت أعداد السيارات واكتظت الشوارع.. "الجحلي": 3 حلول لازدحام المرور بمدن المملكة

وفي مقاله "الحلول المرورية" بصحيفة "الاقتصادية"، يرصد "الجحلي" أسبابًا عديدة للازدحام المروري في مدن المملكة، ويقول: "أصبح الحديث عن وضع المرور واكتظاظ الشوارع، من مواضيع كسر الجليد عند اللقاء بين الناس؛ ولعل السبب هو أهمية الوقت المتزايدة واستمرار تعاظم أعداد السيارات في الشوارع.. يطول الحديث مواضيع عدة؛ من ضمنها البنية التحتية، وأهمية تفاعلها مع التغييرات السكانية ومفرزات القرارات التي من أهمها السماح بقيادة المرأة. من المهم أيضًا تناول سلوكيات السائقين وأثرها في زيادة ذلك التزاحم، كما أن نوعية العربات وتنظيم حركتها داخل المدن جزء أساسي في التعامل مع الأمر، ولا بد من الحديث عن البدائل المتوافرة لخدمة مستخدمي الطرق وكيفية إيجاد البديل الجاذب الذي يسهم في خفض الاختناقات والضغط النفسي على مستخدم الطرق".