استمرت يومين.. "تقييم" تختتم مشاركتها في مؤتمر وقمّة مجموعة العشرين للتقييم V20 بالهند

اختتمت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" مشاركتها في مؤتمر وقمة مجموعة العشرين للتقييم V20، وهو ملتقى سنوي يُقام كل عام في دولة من دول مجموعة العشرين بعد انعقادها مباشرةً، وأُقيمَ بدورته الأولى هذا العام خلال الفترة من 27 - 29 أكتوبر 2023م، في مدينة دلهي بالهند.