استمرت يومين.. "تقييم" تختتم مشاركتها في مؤتمر وقمّة مجموعة العشرين للتقييم V20 بالهند

اختتمت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" مشاركتها في مؤتمر وقمة مجموعة العشرين للتقييم V20، وهو ملتقى سنوي يُقام كل عام في دولة من دول مجموعة العشرين بعد انعقادها مباشرةً، وأُقيمَ بدورته الأولى هذا العام خلال الفترة من 27 - 29 أكتوبر 2023م، في مدينة دلهي بالهند.
وتستضيف القمة كل عام ممثلي منظمات التقييم في دول العشرين بتنظيم مؤسسة المقيّمين والمثمّنين المسجلين AaRVF، ومجلس معايير التقييم الدولية IVSC.
وتضمّنت القمة التي امتدّت على مدار يومين جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات المهمّة كان أبرزها تحديات التقييم لأغراض التمويل والإقراض، والعوامل البيئيّة والاجتماعية والحوكمة وتأثيرها على التقييم، وتحديات التقييم لغرض التعويض الآمن والمرن والمستدام، والأخلاقيات المهنية والإطار القانوني لها، والفرص الجديدة في التقييم.
وشاركت الهيئة مع ممثلي هيئات التقييم في دول العشرين بالتوقيع على إعلان القمّة في دعم مشورة التقييم الموثوقة والشفافة لتنمية الثقة والازدهار، والتمسك بالأخلاقيات والسعي للتميز المنهجي والالتزام بالممارسات الشفافة، والاستفادة من العقل الجمعي وتعزيز التنوع وإرساء منظومة شاملة للتقييم، بالإضافة إلى نشر جهود التقييم في جميع أنحاء العالم، والمواءمة مع مبادئ مجموعة العشرين للتنمية المستدامة والنمو الشامل والحوكمة المسؤولة.
وتأتي أهمية مشاركة "تقييم" لكونها الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتقوم على تقديم أدوار التنظيم والتطوير والاعتماد والتوعية والرقابة، حيث يعد مؤتمر وقمة V20 جزءًا من القمة الرئيسية لدول G20، والذي تشارك به المملكة بصفتها أحد الأعضاء الرئيسيين في قمة مجموعة العشرين.