بعد التراجع عن ربط العلاوة بالرخصة.. "الفواز" يطرح ثلاثة أشياء لرفع كفاءة المعلم أبرزها الحوافز ماديًّا ومعنويًّا

وفي الزاوية الثالثة، يطالب "الفواز" بمراعاة خصوصية المجتمع وتجربة التعليم في المملكة، ويقول: "الثالثة، هذه مسائل خاصة لكل مجتمع ويجب حلها داخليًّا بالنقاش بين المختصين والمهتمين من السعوديين فقط. موضوع في جوهره طابع وطني؛ خاصة أن تجربة التعليم في المملكة ليست قصيرة من ناحية، ولكن الأهم أنه كما حاولت إيضاحه في النقطة الثانية منظومة الحوافز لكل مجتمع خاصة التكوين؛ ولذلك فما يناسب الدول المتقدمة أو حتى الدول المتوسطة لا بد أن يكون مختلفًا جذريًّا، وتصعب المقارنة ونقل التجارب. فمثلًا أبلغني أحد مديري التعليم السابقين أن مدير مدرسة عامة في سنغافورة لديه السلطة الكاملة في توظيف وفصل المعلم. الوصول إلى هذه المرحلة لن يكون سريعًا؛ ولكن المهم التوجه والقياس والعدالة والقبول المجتمعي".