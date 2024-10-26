"الغذاء والدواء" عضو في اللجنة الإدارية للمجلس الدولي لمواءمة متطلبات تسجيل الأدوية البشرية

ويهدف المجلس من خلال أعماله إلى تعزيز الصحة العامة، والتنسيق والمواءمة الدولية، بالمساهمة في منع التكرار غير الضروري للتجارب السريرية، وتطوير وتصنيع الأدوية الجديدة ومتطلبات تسجيلها، والحد من التجارب غير الضرورية على الحيوانات دون المساس بالسلامة والفعالية، كما يستجيب لجميع التطورات المتسارعة في مجال تنظيم وصناعة الدواء حول العالم.