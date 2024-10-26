"الغذاء والدواء" عضو في اللجنة الإدارية للمجلس الدولي لمواءمة متطلبات تسجيل الأدوية البشرية

انتخبت الهيئة العامة للغذاء والدواء عضوًا في اللجنة الإدارية للمجلس الدولي لمواءمة متطلبات تسجيل الأدوية البشرية (ICH)، جهةً رقابية إلى جانب 15 جهة أخرى، ويأتي ذلك تعزيزًا وتتويجًا للأعمال والمجهودات الريادية الدولية التي تقوم بها "الهيئة" في مختلف الأصعدة ذات العلاقة بمجالات عملها.
ويأتي انتخاب "الهيئة" في اللجنة نظير ريادتها الدولية وتميزها العلمي، في ظل ما تمتلكه من قدرات بشرية متميزة في مجالات عملها كافة، وانطلاقًا من جهودها الرامية إلى تحقيق السلامة والفعالية والجودة في الأدوية البشرية. ويُعَد (ICH) المجلس الوحيد على مستوى العالم الذي يجمع الهيئات والسلطات التنظيمية وكبار صناع الأدوية لمناقشة الجوانب العلمية والتقنية للمستحضرات الصيدلانية ووضع المبادئ التوجيهية وتطوير الأدلة الإرشادية الخاصة بمعايير تقييم جودة وفعالية وسلامة تلك المستحضرات؛ إذ تعد الأدلة الإرشادية واللوائح الفنية التي يصدرها أساسًا لتقييمها.
ويهدف المجلس من خلال أعماله إلى تعزيز الصحة العامة، والتنسيق والمواءمة الدولية، بالمساهمة في منع التكرار غير الضروري للتجارب السريرية، وتطوير وتصنيع الأدوية الجديدة ومتطلبات تسجيلها، والحد من التجارب غير الضرورية على الحيوانات دون المساس بالسلامة والفعالية، كما يستجيب لجميع التطورات المتسارعة في مجال تنظيم وصناعة الدواء حول العالم.
وتُعَد اللجنة الإدارية في (ICH) هي المسؤولة عن الجوانب التشغيلية للمجلس، التي تتضمن الجوانب الإدارية والمادية والإشراف على فِرَق العمل، بالإضافة إلى كونها مسؤولةً عن تقديم التوصيات والمقترحات إلى الجمعية العمومية لمناقشتها، واتخاذ القرارات بشأنها.
وتضم اللجنة الإدارية -إلى جانب الهيئة العامة للغذاء والدواء- كلًّا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، والمفوضية الأوروبية (The European Commission)، ووزارة الصحة والعمل اليابانية (MHLW)، ووكالة الأدوية والأجهزة الطبية اليابانية (PMDA)، وإدارة الصحة الكندية (Health Canada)، والوكالة السويسرية (Swissmedic)، ووكالة تنظيم الصحة البرازيلية (ANVISA)، ووزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية (MFDS)، والإدارة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية (NMPA)، ومنظمة ابتكار التقنية الحيوية (BIO)، والاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الدوائية (EFPIA)، والاتحاد الدولي للصناعات والجمعيات الدوائية (IFPMA)، والرابطة الدولية للأدوية الجنيسة والمتشابهات الحيوية (IGBA)، ورابطة مصنّعي الأدوية اليابانية (JPMA)، وجمعية أبحاث ومصنعي الأدوية الأمريكية (PhRMA).