سال السعودية للخدمات اللوجستية شريكاً لوجستياً لمعرض المجوهرات السعودي بالرياض

تأتي مشاركة سال في هذا المعرض انطلاقاً من دورها الوطني الرائد في دعم مختلف الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية التي تحتضنها المملكة، وتعزيز تعاونها الهادف والمثمر مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل خدمة الوطن، وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً يربط بين قارات العالم، وتعزيز دور هذا القطاع الحيوي والهام في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.