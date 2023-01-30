"تعليم الرياض" تستعرض الخطط التشغيلية لعددٍ من الإدارات

وخلال الاجتماع، عرض ممثل شركة تطوير للمباني، المباني المدرسية والصالات الرياضية المقرر الاستفادة منها العام الدراسي المقبل، إضافة إلى استعراض خطط الصيانة والترميم للمباني المدرسية القائمة.