"تعليم الرياض" تستعرض الخطط التشغيلية لعددٍ من الإدارات

استعرضت لجنة الاستعداد للعام الدراسي ١٤٤٥هـ في اجتماعها الدوري بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الخطط التشغيلية لعدد من الإدارات المعنية.
وأوصت اللجنة التى ترأس اجتماعها الدكتور حسن بن محسن خرمي، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بتشكيل لجان فرعية منبثقة من لجنة الاستعداد للمتابعة وتسهيل كافة الإجراءات لتجويد العمل وتحقيق الأهداف المنشودة وفق الخطة الزمنية المحددة.
وخلال الاجتماع، عرض ممثل شركة تطوير للمباني، المباني المدرسية والصالات الرياضية المقرر الاستفادة منها العام الدراسي المقبل، إضافة إلى استعراض خطط الصيانة والترميم للمباني المدرسية القائمة.