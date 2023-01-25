"سفير تركيا بالمملكة": ولي العهد القوة الدافعة للابتكار.. والرؤية رحلة جديدة

أكّد سفير تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، له دور مهم وأساسي، باعتباره القوة الدافعة خلف ابتكار الأفكار في رؤية 2030، التي تعد بمنزلة رحلة جديدة للسعودية.
وأشاد السفير التركي بالفعاليات الثقافية والترفيهية في السعودية التي تتمتع بالحيوية والتنوع بعد حضوره رفقة عائلته أكثر من معرض في الرياض، كما أبدى إعجابه بالدوري السعودي، لذا قام بحضور عدة مباريات في الرياض، فيما حضر أخيرًا المباراة التاريخية بكأس العالم في الدوحة بين السعودية والأرجنتين.
وكشف أولوصوي، عن إمكانية مساهمة تركيا في تعزيز السياحة السعودية، نظرا لخبراتها، فهي من ضمن الترتيب الرابع عالميًا في عدد السياح الأجانب، وفقاً لتوجه الرؤية في قطاع السياحة واستثماره، ومشاركة المملكة في ظل عصر التطور لديها.
وأوضح السفير التركي، أنه بوجود رؤية 2030 تملك تركيا إمكانات أكبر لتوسيع التعاون فيما بينها وبين المملكة في المجالات المشتركة والاستثمار ورفع مستوى العلاقات.