"سفير تركيا بالمملكة": ولي العهد القوة الدافعة للابتكار.. والرؤية رحلة جديدة

وأشاد السفير التركي بالفعاليات الثقافية والترفيهية في السعودية التي تتمتع بالحيوية والتنوع بعد حضوره رفقة عائلته أكثر من معرض في الرياض، كما أبدى إعجابه بالدوري السعودي، لذا قام بحضور عدة مباريات في الرياض، فيما حضر أخيرًا المباراة التاريخية بكأس العالم في الدوحة بين السعودية والأرجنتين.